Germania, auto sulla folla a Treviri: due morti e diversi feriti

Un’auto (pare che si tratti di un suv, ndr) ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri, in Germania. Secondo le prime notizie ci sono almeno due morti e diversi feriti.

“Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte”, scrive la polizia locale sul suo profilo Twitter.

L’autista è stato arrestato e la su auto è stata messa in sicurezza. Secondo la polizia, questo è un veicolo fuoristrada. Non si sa ancora nulla dei retroscena del dramma. I residenti sono stati esortati a evitare il centro città.

Il sindaco di Treviri, Wolfgang Leibe, ha detto all’emittente regionale che due persone sono state uccise e una decina ferite.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking… 😭😭😭 pic.twitter.com/rN4wOGP5jR

— Danny Engels (@G2Danny) December 1, 2020