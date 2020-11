Parigi: in fiamme succursale della Banca di Francia

Una succursale della Banca di Francia a place de la Bastille è in fiamme. L'unico modo per placare la Dea del Debito Pubblico è gettare i sacerdoti sacrificali nel fuoco.#Francia#Macron#Parigi #LoiSecuriteGlobale #MarcheDesLibertes 🎥 ⁦@lucas_rtfrance⁩ pic.twitter.com/T5FotSVISs — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) November 28, 2020

Una succursale della Banca di Francia a place de la Bastille è in fiamme. La “Marcia per le libertà” di Parigi è partita oggi da place de la République attorno alle 14, contemporaneamente a quella di Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città in Francia. E’ la protesta contro la legge sulla “sicurezza globale” – e in particolare sull’articolo 24 che vieta di fotografare e filmare poliziotti in azione.

In testa al corteo parigino, in una giornata di sole splendente a Parigi, uno striscione portato da familiari di vittime di violenze della polizia. All’arrivo alla Bastiglia, qualche gruppo di black bloc aspettava la polizia per dar vita agli scontri. Lanci di petardi contro risposta con i lacrimogeni, auto in fiamme e qualche carica.

