Taiwan: rissa in Parlamento con lancio di interiora di maiale

Una rissa mai vista. A Taiwan, in parlamento, è andata in scena una lite senza precedenti. I deputati sono addirittura arrivati al punto di lanciarsi interiora di maiale in Aula. A dividere i politici un progetto di legge vicino alla sua attuazione che consentirebbe l’importazione di carne di maiale e manzo (contenente ractopamina, un farmaco anabolizzante utilizzato anche come additivo per mangimi, ndr) dagli Stati Uniti.

Il premier taiwanese Su Tseng-chang avrebbe dovuto fornire ai legislatori un rapporto politico programmato sul caso, ma i deputati del partito di opposizione del Partito nazionalista (il Kuomingtang) hanno immediatamente bloccato il suo tentativo di parlare scaricando sacchi di interiora di maiale. I parlamentari del Partito Democratico Progressista (DPP) hanno tentato invano di fermarli, dando vita alla rissa nel video di askanews.

