Biden approva 571 milioni di aiuti militari a Taiwan

WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato 571 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il presidente uscente Joe Biden ha chiesto al segretario di Stato Antony Blinken di autorizzare l’invio di “materiali e servizi” militari per “fornire assistenza a Taiwan”, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli. A settembre, Joe Biden aveva già approvato aiuti a Taiwan per 567 milioni di dollari. La scorsa settimana Taiwan ha dichiarato che la Cina ha effettuato un massiccio dispiegamento navale nei pressi delle sue acque. (ANSA)