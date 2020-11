Vaccino Covid, Arcuri: bisogna comprare oltre 100 milioni di siringhe

Al via le richieste di offerta per l’acquisto delle siringhe monouso, del diluente e degli aghi necessari per avviare entro gennaio, come programmato, la campagna di vaccinazione anti-Covid. Lo comunica il Commissario straordinario, Domenico Arcuri, che, su richiesta del ministero della Salute, ha avviato ieri la richiesta di offerta per l’acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del vaccino. Mentre oggi è stata bandita la procedura per l’acquisto del diluente salino (oltre 5 milioni di fiale) necessario alla somministrazione di alcune tipologie di vaccino.

Le aziende avranno quindici giorni di tempo dalla pubblicazione del bando per presentare le offerte. All’esito della procedura di selezione, il Commissario procederà all’acquisto dei prodotti.

La richiesta di offerta è stata avviata nelle more del completamento della procedura di “joint procurement” a cura della Commissione europea, per reperire sul mercato tutti i prodotti necessari per la campagna di vaccinazione anti-Covid. AGI.IT

