Renzi: “sapete che aereo usano Conte e Di Maio?”

Si torna a parlare del cosiddetto Air Force Renzi, l’aereo di Stato al centro di mille polemiche acquistato ai tempi in cui Matteo Renzi, appunto, era presidente del Consiglio. Costosissimo e poco utilizzato, per il fu rottamatore quel velivolo è stato un durissimo colpo in termini di immagine. Anche perché sull’aereo venne aperta un’inchiesta con ipotesi di reato per truffa aggravata, nel mirino la compravendita con Etihad.

Ma ora, il leader di Italia Viva ha qualcosa da aggiungere su tutta questa vicenda. Intercettato davanti a Palazzo San Macuto, a margine dell’audizione sul caso di Giulio Regeni, Renzi apre il fuoco: “Ho detto dotatevi di un areo di Stato, che permetta di fare le missioni internazionali, non trova mai il mio nome in questa vicenda perché stavo guidando il Paese, non mi preoccupavo degli appalti – premette -. L’aereo di Stato serve al Paese? Si. Conte come va all’estero? Con l’aereo di Stato. Di Maio che aveva fatto tante polemiche va con lo stesso aereo mio”, conclude tagliente.

Insomma, secondo quanto detto da Renzi, quell’aereo oggi viene usato da Giuseppe Conte e soprattutto da Luigi Di Maio, che sul caso spese parole pesantissime. Un caso piuttosto imbarazzante, per il grillino e per il premier. (liberoquotidiano.it)

Condividi