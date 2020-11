Rompe vetrata Esselunga per rubare soldi dalle casse, preso 18enne marocchino

Milano, spacca vetrata all’Esselunga e cerca di rubare i soldi dalle casse: preso. Ha spaccato la vetrata dell’Esselunga, è entrato e ha cercato di rubare il denaro dalle casse. Ma i carabinieri lo hanno fermato in tempo. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì nel supermercato di viale Cassala.

A finire in manette un 18enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, nullafacente e con pregiudizi di polizia. Il ragazzo verso le 4 del mattino, dopo aver infranto un vetro del punto vendita era entrato furtivamente, per poi danneggiare le casse e cercare di asportare i contanti.

I militari, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la chiamata di un passante, hanno bloccato il giovane malvivente prima che riuscisse a guadagnare la fuga e l’hanno tratto in arresto.

