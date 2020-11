Meluzzi: “Il simbolo del prossimo Natale”

Il prof. Alessandro Meluzzi ha pubblicato su Twitter l’immagine di un Bambinello accompagnata da un amaro commento: “Il simbolo del prossimo Natale sulla culla della Croce!”

In un precedente tweet aveva scritto: “Più’ che il Natale ci attende una lunga, buia e fredda quaresima di dolore che arriverà fin dopo la Pentecoste. Prepariamoci già al mondo di dopo. La patrimoniale inevitabile arriverà di soppiatto come la brina che uccide le gemme in una tersa notte di primavera…e sarà di primavera fine chiusure.”

Il simbolo del prossimo Natale sulla culla della Croce! pic.twitter.com/SLwxbiz3bo — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) November 21, 2020

