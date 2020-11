Biden: “Non c’è nulla di macho nel rifiutare la mascherina”

“Non c’è nulla di macho nel rifiutarsi di portare la mascherina”. Lo ha detto il presidente americano eletto Joe Biden, esprimendo la sua esasperazione verso i leader eletti che non rispettano le indicazioni degli ‘scienziati’ per evitare contagi. “Ma qual è il problema con questa gente? Resistere?”, si è chiesto. Biden ha invece lodato i diversi governatori repubblicani che hanno emanato direttive contro il contagio in Utah, Ohio e Nord Dakota, citando anche la governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer.

LA DIFFICILE TRANSIZIONE E IL COVID – Biden ha detto di trovare imbarazzante per il paese il rifiuto di Donald Trump di concedere la vittoria, ma ha assicurato che ciò non ridurrà la sua capacità. “Lo trovo più imbarazzante per il paese che debilitante per la mia capacità di far partire la mia presidenza”, ha detto. “Più gente morirà di Covid-19 se non ci coordineremo” ha detto, aggiungendo che “se dobbiamo aspettare il 20 gennaio, rimarremo indietro di un mese e mezzo”. Il Congresso deve “unirsi e passare un pacchetto di aiuti per il coronavirus”. adnkronos

Condividi