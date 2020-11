Sanità Calabria, Zuccatelli: Speranza mi ha detto di dimettermi

Il commissario per la Sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli si è dimesso su richiesta del ministro della Salute. “Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le Istituzioni” ha detto. Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe prendere il posto di Zuccatelli, mentre il fondatore di Emergency, Gino Strada, potrebbe avere un ruolo da consulente.

Zuccatelli ha aggiunto che intende lasciare inoltre “tutti gli incarichi che ho in Calabria”. Oltre ad essere commissario alla Sanità nella Regione, era anche commissario dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. “Il ministro mi ha telefonato – ha spiegato – e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi e io l’ho fatto”.

E ancora: “In questo momento son un pensionato, quindi ora torno a leggere le cose che mi piacciono e faccio il pensionato”.

Quanto alla successione, per cui spunta l’ipotesi Gaudio, la nomina dovrebbe essere ufficializzata dal Consiglio dei ministri. tgcom24.mediaset.it

