Biden: piano per creare 11 milioni di posti di lavoro

WASHINGTON, 16 NOV – Arriva la Biden Economy. A lanciare un piano di lungo termine per la ripresa dell’economia americana devastata dalla pandemia sono Joe Biden e Kamala Harris, che nella serata italiana da Wilmington illustreranno la loro agenda post-Covid.

Obiettivi: la creazione di almeno 11 milioni di posti di lavoro e la lotta alle diseguaglianze economiche e sociali. Già al lavoro il team economico del presidente eletto, nonostante le difficoltà legate a una transizione irta di ostacoli, con il presidente uscente Donald Trump che non ha ancora concesso la vittoria a Biden.(ANSA).

Joe Biden “ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla!. Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate!”: lo twitta Donald Trump, assicurando “vinceremo”. Secondo indiscrezioni, il presidente si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti. Trump non ha ancora concesso la vittoria. E sulla stessa linea pare essere anche la consorte Melania che segue le sue orme.

Condividi