Sala: “questa pandemia durerà un anno e mezzo”

“Questa è una pandemia che probabilmente durerà un anno e mezzo, è plausibile che termini all’inizio dell’estate prossima se i vaccini arriveranno in maniera consistente. In 18 mesi c’è poco da dire mi fermo, non mi fermo, c’è da fare una gestione intelligente delle cose”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene via streaming a IF Italian Festival – Milano Undistancing, il Festival della creatività nella Comunicazione. Parlando della prima ondata dell’epidemia quando lui stesso rilanciò lo slogan ‘Milano non si ferma’, Sala sottolinea che “quello che si sarebbe dovuto dire allora, se si fosse capita la situazione, era ci fermeremo e poi ripartiremo”. Ora se “i contagi sono ancora elevati a Milano, Rt è in discesa e a mio giudizio è sicuramente l’effetto delle misure prese (con la zona rossa, ndr) e dei comportamento dei milanesi”, conclude Sala. adnkronos

