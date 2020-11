Ong, Open Arms traghetta 253 migranti a Trapani

È iniziato il trasferimento dei migranti prelevati dalla nave della Ong spagnola Open Arms sulla nave quarantena che si trova di fronte le coste di Trapani. Tra le 253 persone vi sono anche i superstiti del naufragio avvenuto mercoledì scorso. “Finalmente finisce la loro odissea in mare – crive su Twitter Open Arm- Che l’Europa garantisca loro una vita libera e serena, quella che ciascun essere umano ha il diritto di avere”.

Secondo gli ultimi dati resi noti dal ministero dell’interno sono 31.214 i migranti sbarcati sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 9.944 mentre nel 2018 furono 22.518. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Degli oltre 31.200 migranti sbarcati in Italia nel 2020, 12.430 sono di nazionalità tunisina (40%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (3.712, 12%), Costa d’Avorio (1.401, 5%), Algeria (1.376, 4%), Pakistan (1.345, 4%), Egitto (1.062, 3%), Sudan (979, 3%), Marocco (957, 3%), Afghanistan (794, 3%), Somalia (772, 3%) a cui si aggiungono 6.386 persone (20%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. (today.it)

