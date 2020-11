Roma: invece di aumentare i trasporti, chiudono fermate della metro

Le vie dello shopping del centro di Roma, con le scintillanti vetrine delle boutique di alta moda, dal 14 novembre saranno ad accesso contingentato. Lo stesso accadrà per le strade del quartiere Prati, dall’altro lato del Tevere. Il centro storico della Capitale, a causa della pandemia di Covid, negli ultimi mesi aveva già subito una vera e propria desertificazione, con il crollo verticale dei turisti (in media, fino al 2019, erano 1 milione di persone al mese) e gli uffici svuotati dallo smart working.

Poi, negli scorsi fine settimana, dopo la chiusura dei centri commerciali nel weekend, sono stati gli stessi romani ad affollare le vie più commerciali e il litorale di Ostia. Assembramenti che hanno fatto scattare, di conseguenza, ulteriori restrizioni: un sistema di accesso a numero chiuso messo a punto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, coordinato dal prefetto Matteo Piantedosi. La fascia oraria sotto osservazione è quella tra le 10 e le 20 di sabato e domenica.

Arrivare in centro sarà meno agevole; come disincentivo agli assembramenti le fermate della Metro A di Flaminio e Spagna saranno chiuse dalle 10 alle 20. Nel weekend però resteranno aperte le Zone a Traffico Limitato. L’ultimo presidio a Largo Chigi, di fronte ai palazzi delle istituzioni, da dove è possibile raggiungere via del Tritone o incamminarsi verso gli eleganti negozi di abbigliamento di via di Campo Marzio. Lo stesso modulo di chiusure temporanee e deflusso verrà utilizzato anche a Prati lungo via Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaviano e viale Giulio Cesare. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Roma-vie-dello-shopping-a-numero-chiuso-63f7d56e-59ed-40d0-9e4b-185ac432fd66.html

