Boccia, ad Arcuri incarico per attivazione Covid hotel

A quanto si apprende la riunione, convocata da Boccia con regioni Anci e Upi, ha dato incarico al commissario Domenico Arcuri di attivarsi immediatamente -in accordo con regioni e sindaci- per mettere a disposizione Covid Hotel che serviranno a ridurre la pressione nei reparti ospedalieri più affollati e a curare i malati di Covid con sintomi non gravi impossibilitati a stare in isolamento domiciliare. I Covid Hotel potrebbero essere uno per provincia. adnk

