Covid: Arcuri nominato responsabile piano distribuzione vaccini

Sarà il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte accelera sul piano nazionale per i vaccini.

Ieri mattina Conte ha incontrato Arcuri e, d’accordo anche con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha discusso con lui della decisione di affidargli l’incarico in vista dell’arrivo delle prime dosi del vaccino.

Arcuri dovrà dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte alla conservazione e spedizione, perché “sia efficiente – spiegano dal governo – e avvenga in piena sicurezza”. ansa

Vaccino Pfizer, Garattini: “Prima di fare festa, ci facciano vedere i dati, non sappiamo nulla. Questo vaccino deve essere conservato a meno 80 gradi. Siamo attrezzati per farlo? No che non lo siamo!”

