“Elezione sospesa”, osservatorio Real Clear Politics toglie la Pennsylvania a Biden

“Vinceremo, i risultati arriveranno la prossima settimana”. Donald Trump non si arrende, non riconosce ancora la vittoria al neo-presidente democratico Joe Biden, incoronato dallo scrutinio, e anzi rilancia il tema dei brogli, parlando su Twitter di “grandi progressi” sul fronte del riconteggio dei voti. “I risultati cominceranno ad arrivare la prossima settimana”, giura il tycoon.

Ma intanto c’è un primo segnale che fa sperare il cerchio dei fedelissimi del presidente repubblicano: il sito bipartisan Real Clear Politics specializzato in numeri elettorali, ha tolto a Biden la Pennsylvania (uno degli Stati-chiave delle presidenziali), tenendo l’elezione sospesa. Non un segnale da sottovalutare.

In previsione di una lunga battaglia mediatica e legale, Trump ha lanciato “Save America”. Secondo il New York Times, il presidente uscente starebbe indirizzando i fondi raccolti durante la sua campagna elettorale a un nuovo political action committee, un fondo che potrebbe coprire le spese per future attività politiche del presidente, anche una volta chiusa la fase del riconteggio. liberoquotidiano.it

Real Clear Politics toglie a Biden la Pennsylvania e quindi lo status di presidente eletto. Biden a quota 259. Il Procuratore Generale William Barr autorizza i pubblici ministeri a indagare su eventuali irregolarità prima di certificare i risultati. @EGardini @FratellidItalia pic.twitter.com/om0KFsfukq — Elisabetta Gardini (@EGardini) November 10, 2020

