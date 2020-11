Vescovi scrivono a Biden: ‘Ringraziamo Dio per la benedizione della libertà’

Nel far questo, riconosciamo che Joseph R. Biden, Jr., ha ottenuto un numero di voti sufficiente per essere eletto 46º presidente degli Stati Uniti. A lui vanno le nostre congratulazioni e riconosciamo che sarà, insieme al defunto presidente John F. Kennedy, il secondo presidente degli Stati Uniti di religione cattolica.

Comunicato stampa. – Ringraziamo Dio per la benedizione della libertà. Il popolo statunitense lo ha detto in questa elezione. Ora è il momento che i nostri leader si riuniscano in uno spirito di unità nazionale e si predispongano al dialogo e all’impegno per il benessere comune.

Come cattolici e statunitensi, le nostre priorità e la nostra missione sono chiare. Siamo qui per seguire Gesù Cristo, per dar testimonianza del suo amore nelle nostre vite e costruire il suo Regno sulla terra. Credo che in questo momento della storia degli Stati Uniti, i cattolici abbiano il dovere speciale di essere portatori di pace, di promuovere la fraternità e la fiducia reciproca e pregare con uno spirito rinnovato di vero patriottismo nel nostro paese.

La democrazia richiede che tutti noi ci comportiamo come persone curiose e disciplinate. E per questo è necessario che si rispetti la libertà di espressione della propria opinione e che ci si tratti reciprocamente con carità e senso civico, anche quando ci sono profonde divergenze nei nostri dibattiti su questioni legate alle leggi e alle politiche pubbliche.

Nel far questo, riconosciamo che Joseph R. Biden, Jr., ha ottenuto un numero di voti sufficiente per essere eletto 46º presidente degli Stati Uniti. A lui vanno le nostre congratulazioni e riconosciamo che sarà, insieme al defunto presidente John F. Kennedy, il secondo presidente degli Stati Uniti di religione cattolica. Le nostre congratulazioni anche alla Senatrice della California Kamala D. Harris, prima donna della storia ad essere eletta vice presidente.

Chiediamo alla Santissima Vergine Maria, patrona di questa grande nazione che interceda per noi. Che ci aiuti a lavorare insieme per portare a compimento la bella visione dei missionari e fondatori degli Stati Uniti: una nazione, rispettosa di Dio, dove si difende la santità di ogni vita umana e si garantisce la libertà di coscienza e la libertà religiosa”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Arriva-il-saluto-dei-Vescovi-Cattolici-Usa-a-Biden-lavoriamo-per-lunita-e-il-bene-comune-661ddbec-d8b6-4e22-80e1-1423f2825f43.html

