Il piano anti-Covid di Biden: “mascherine e vaccino per tutti”

Joe Biden ha incentrato la propria campagna elettorale sull’emergenza coronavirus, proponendo un approccio alla pandemia nettamente differente rispetto a Donald Trump. Le parole d’ordine sono: mascherine obbligatorie in ogni Stato, più test, cure anche a chi non ha l’assicurazione e campagna di vaccinazione gratuita quando i vaccini saranno approvati.

Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’istituzione immediata di una task force per combattere la pandemia. Joe Biden dice che la scienza sarà rimessa al primo posto e saranno riallacciati i rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità.

video Repubblica – cura di Sofia Gadici

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus si è congratulato via Twitter con il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con la sua vice Kamala Harris. ”I miei colleghi dell’Oms e io non vediamo l’ora di lavorare con voi e con le vostre squadre. Crisi come la pandemia da Covid-19 dimostrano l’importanza della solidarietà globale per proteggere vite e i mezzi di sussistenza. Insieme!”, ha scritto su Twitter.

