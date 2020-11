Dpcm: mercatini di Natale vietati in tutta Italia

I cosiddetti mercatini di Natale sono assimilabili alle fiere e dunque vietati su tutto il territorio nazionale. E’ quanto si legge sul sito del governo, nell’ambito di una serie di Faq (domande frequenti) sulle misure adottate nell’ultimo Dpcm. E’ possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un Comune dell’area gialla, mentre se si è in auto con persone non conviventi il guidatore deve trovarsi da solo nella parte anteriore.

Mercatini di Natale – Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, arancione e gialla).

La passeggiata col cane – E’ possibile poi uscire con il proprio animale da compagnia, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Illustrando la misura dal decreto del 3 novembre, non viene specificato alcun limite di orario. tgcom24.mediaset.it

