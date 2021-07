La terza ondata: l’esperimento psico-sociale di massa – di Francesco Carraro, Pandora TV.

I titoli dei media e i loro contenuti di questi giorni stanno di fatto incitando all’odio: l’odio verso i non vaccinati. Siamo dentro un esperimento psico-sociale. Un esperimento simile, in scala molto più ridotta, fu condotto nel 1967 alla Cubberley High School di Palo Alto e aveva lo scopo di far sperimentare agli allievi come si crea una dittatura. Ascoltate cosa avvenne in quell’esperimento…

Condividi