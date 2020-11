Conte minaccia: “Lockdown generale se si rifiuta divisione in tre fasce”

“Nessuno ha mai messo in discussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell’Italia in tre fasce, rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, sottolineando che “chi ci accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche è in malafede“. Sulla protesta di alcune Regioni, “non c’è alcuna volontà di penalizzare alcune aree a discapito di altre”.

Matteo Salvini – “Che senso ha prendere una decisione così pesante e punitiva sulla base di dati vecchi? Noi non ci rassegniamo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, polemizza con il governo per le tre aree di rischio contagio da Covid in cui è stata suddivisa l’Italia. “Il governatore della Lombardia – aggiunge – è stato avvisato che la sua Regione era in zona rossa con un messaggino mentre Conte parlava in tv, poi parlano di collaborazione”. tgcom24.mediaset.it

Lockdown, “governo e ministri bugiardi Stato?”

