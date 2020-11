Covid, Zingaretti: “Con questi numeri che abbiamo, è possibile che il virus entri in casa e rimanga nell’ambito familiare. Non c’è da meravigliarsi perché è la casa il luogo privato nel quale l’intervento pubblico non è intervenuto e quindi il virus, che e’ un ‘bastardo’, si rifugia negli ambiti dove non c’è controllo”. “Abitazione va sanificata periodicamente”

