Neonato trovato in un contenitore dei rifiuti a Ragusa

Un neonato è stato trovato tra la spazzatura da un passante a Ragusa. L’uomo, che ha sentito un lamento indistinto provenire da un bidone, ha pensato alla presenza di un cucciolo. Ma all’interno, sopra i rifiuti, c’era un neonato, avvolto in una coperta e infilato dentro un sacchetto. Il bimbo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono buone. In via precauzionale è stato posto in terapia intensiva prenatale.

Al momento del ritrovamento, il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Le indagini sono condotte dalla polizia. Il neonato è stato abbandonato in via Saragat, nel nuovo quartiere residenziale di Pianetti, non lontano dalla chiesa del Preziosissimo Sangue.

Non è escluso, però, che il parto sia avvenuto altrove e che il bambino sia stato portato in una zona diversa per sviare le indagini. Il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei Minori, cui spetterà prendersi cura del piccolo. tgcom24.mediaset.it

Condividi