Sara Cunial: “nessuno potrà perdonare per il male che fanno agli italiani”

Durissimo intervento della deputata del Gruppo misto Sara Cunial alla Camera dei deputati. Un attacco frontale a coloro che stanno portando l’Italia verso la catastrofe e “che nessuno potrà perdonare per tutto il male che fanno agli italiani”. Così si esprime Sara Cunial, che poi aggiunge un non troppo velato riferimento ai servizi segreti e le loro infiltrazioni.

“Nessun fuoco può essere coperto – attacca la Cunial – nonostante le nuove forze assoldate da parte dei servizi segreti inglesi e italiani, sempre lautamente pagate dal sistema per nutrire il terrorismo di Stato”. Per la deputata i Dpcm “non si occupano della nostra vita, ma della nostra morte”.

E conclude il suo intervento con un monito al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Il popolo ha capito, non vi riconosce più”. Non c’è più tempo, bisogna reagire. “Il popolo non accetta più la vostra elemosina e i vostri reset” – conclude la Cunial. Byoblu24

