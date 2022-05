Mattarella: gli anni di pandemia sono stati operosi

“Sono davvero molto lieto di essere presente a questa occasione di apertura di questa nuova area d’imbarco dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Siamo tutti consapevoli che la pandemia ha provocato una drastica riduzione del traffico aereo e che la ripresa, la sua riespansione, particolarmente a livello internazionale, è naturalmente non velocissima.”

‘Questi due anni di pandemia sono stati operosi’

“Anche per questo è importante sottolineare che questi due anni di pandemia, pur con alcuni risvolti tragici che li hanno sovente caratterizzati, non sono stati anni di paralisi ma sono stati anni operosi, come dimostra il nostro Paese, che ha progettato e realizzato questa importante infrastruttura”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della nuova area d’imbarco “A” dell’aeroporto di Fiumicino.

Condividi