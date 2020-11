Canada: due chiese incendiate in Ontario

Due chiese nel sud-ovest dell’Ontario sono state distrutte in incendi separati lunedì mattina presto e la polizia ha descritto gli incidenti come “sospetti”, secondo quanto riferisce CTV News London.

Il primo incendio è stato segnalato alla South Caradoc United Church, una chiesa storica a Strathroy-Caradoc. La congregazione della chiesa risale al 1868 e l’edificio, così com’era fino a ieri, aveva 125 anni, essendo costruito nel 1895. Un membro della chiesa Frances Kilbourne ha detto: “Le nostre ginocchia si sono indebolite, siamo andati laggiù e siamo rimasti lì a piangere. Da quella chiesa arriva l’impulso per mantenere attiva questa comunità”.

I primi soccorritori sono arrivati ​​sulla scena alle 12:30 con il vice capo dei vigili del fuoco di Strathroy-Caradoc, Joop Devoest.

L’ufficio del maresciallo dei vigili del fuoco sta lavorando a fianco dell’anticrimine per indagare sull’incidente.

Solo poche ore dopo, i vigili del fuoco di Chippewa hanno risposto ad una chiamata per un l’incendio di una chiesa a Muncey. Anche la chiesa anglicana di Sant’Andrea, a soli sette chilometri dalla chiesa di Strathroy-Caradoc, era stata avvolta dalle fiamme.

“Quando siamo entrati per la prima volta sulla scena, era già tutto completamente inghiottito dalle fiamme”, ha detto a CTV News il capo del CFD Shane Fisher. “Il tetto era già sparito e abbiamo spento quello che abbiamo potuto. Non puoi salvare nulla in un incendio come questo, è sparito tutto prima che arrivassimo qui.”

