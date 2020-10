Covid, Zingaretti: democrazie occidentali travolte da uno Tsunami

“Siamo dentro un tornante per cui le democrazie occidentali sono travolte da uno Tsunami di incredibili proporzioni”. E’ quanto ha detto Nicola Zingaretti chiudendo la Direzione del Pd, spiegando come i prossimo trenta giorni siano essenziali per “salvare l’Italia” e assicurando che “chi è stato colpito” non resterà “solo”.

“Il Pd oggi è la forza che vuole risolvere i problemi degli italiani a cominciare dalla crisi sanitaria: risolvere questa situazione è possibile se si fanno delle scelte”. “Noi per fermare il Covid dobbiamo tornare a limitare la circolazione senza tornare a un lockdown generale” e “stando vicino concretamente a chi pagherà un prezzo economico, produttivo e di lavoro in questi 30 giorni che però possono salvare l’Italia”. “Dobbiamo raccogliere la preoccupazione e far sentire chi è colpito che non è solo”. La direzione nazionale del Pd ha approvato all’unanimità, con voto telematico, la relazione del segretario Nicola Zingaretti. adnkronos

