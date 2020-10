Proteste, Meloni: chi devasta le città è nemico degli italiani

ROMA, 27 OTT – “Le vergognose immagini di distruzione dei violenti che anche questa notte hanno creato caos e scontri con le forze dell’ordine, che condanniamo con forza, non inquineranno il messaggio che le tante persone perbene scese in piazza ieri a difesa del proprio futuro, vogliono mandare.”

“Commercianti, ristoratori, lavoratori e categorie di ogni tipo scese in piazza per rivendicare il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente. Che la forza di questa immagine possa contrastare le menzogne di chi vorrebbe rappresentare tutti i manifestanti come gruppi di pericolosi estremisti. I violenti che devastano le città sono nemici di questi italiani, e sono perfettamente funzionali al governo”. Così su fb la leader Fdi Giorgia Meloni condanna le devastazioni in corso in varie città italiane. (ANSA).

