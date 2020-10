Sudcorea, 32 morti dopo vaccini antinfluenzali “ma non c’è collegamento”

In Corea del Sud 32 persone sono morte nelle ultime settimane dopo aver fatto i vaccini antinfluenzali. Il premier Chung Sye-kyun ha sollecitato un’inchiesta. Sinora, riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap, per le autorità sanitarie non c’è nulla che colleghi direttamente i decessi con la campagna di vaccinazione. Per Chung le autorità devono indagare sulla “relazione causale” e diffondere i risultati del loro lavoro. Il governo ha intanto assicurato che andrà avanti la campagna di vaccinazione. (Adnkronos/Dpa)

Condividi