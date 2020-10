Covid, Zingaretti: ‘è tornato il tempo di combattere’

ROMA, 16 OTT – “È tornato il tempo di unirci, di prendere insieme delle scelte e combattere uniti”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Come alcuni mesi fa, di fronte a questo pericolo, il Paese si è unito e ha vinto un rischio drammatico, ora bisogna percorrere la stessa strada: ascoltare la scienza, gli amministratori, unire la politica, i territori. Trovare insieme una via da seguire”, aggiunge. (ANSA).

Zingaretti: “stiamo togliendo dalla vita sociale molti positivi asintomatici” – obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno. I numeri consigliano di mettere in campo questa misura di prevenzione anche perché sono aumentati i tamponi e i test sierologici che stiamo facendo sul nostro territorio. E questo ci porta a togliere dalla vita sociale molti positivi asintomatici, ma la massa numerica consiglia di adottare questa precauzioni. L’uso della mascherina è utile per evitare nuovi inasprimenti di provvedimenti perché sarebbe un drammatico ritorno indietro”.

