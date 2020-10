Covid, Orlando: niente alcol dopo le 21 e stop Fiera di Natale

il sindaco Leoluca Orlando stringe ancora di più le maglie del decreto nazionale in vigore fino al 13 novembre: stop alla vendita di alcolici dopo le 21 da parte di tutti gli esercizi commerciali compresi i supermercati notturni e i distributori automatici e niente concerti di piazza per la notte di Capodanno, né altre manifestazioni che prevedano maxi assembramenti come le Fiera dei morti e la Fiera di Natale.

«Siamo di fronte ad un bivio – dice Orlando – Possiamo fare limitazioni parziali soprattutto per tutte le attività non indispensabili e così evitare un lockdown molto più rigido. Oppure fare finta che non ci sia un grave aumento dei casi che sta mettendo in affanno il sistema sanitario e quindi aspettare che sia inevitabile il ricorso al lockdown totale».

L’ordinanza sul divieto della vendita di alcolici che il sindaco sta delineando sarà in vigore già dal prossimo fine settimana e andrà avanti almeno per un mese. Orlando, però, guarda anche oltre il 13 novembre, annullando da adesso il Capodanno in piazza. L’idea del Comune è rinunciare ai grandi eventi per investire 253mila euro in un mese di piccole occasioni di spettacolo per tutta la città: dall’8 dicembre all’8 gennaio. Rigorosamente con prenotazione e ingressi contingentati. […]

https://palermo.repubblica.it

