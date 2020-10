“Riprendiamoci la Costituzione”, manifestazione Rimini 24 ottobre

RIPRENDIAMOCI LA COSTITUZIONE

“Chi rinuncia alla libertà per un po’ di sicurezza,

non merita né la libertà né la sicurezza.”

(Benjamin Franklin)

Dopo gli strumentali attacchi dei precedenti giorni e dopo le nostre ferme inequivocabili risposte, siamo finalmente pronti a svelarvi i nomi dei tanti e autorevoli RELATORI che saranno con noi in Piazza Cavour, Sabato 24 Ottobre, a partire dalle 14.30, per la Manifestazione in difesa della nostra amata CARTA COSTITUZIONALE. Eccoli qui:

Luca Teodori (segretario nazionale Movimento 3V); Francesco Toscano (presidente nazionale Vox Italia); Antonello Cresti (musicologo, membro direttivo nazionale Vox Italia); Armando Mannocchia (direttore Imolaoggi.it); Stefano Manera (medico chirurgo); Andrea Tosatto (psicologo, public speaker), Claudio Simion (presidente Associazione Comilva); Luca Ventaloro (avvocato, rappresentante Associazione Comilva e CNGS – Coordinamento Nazionale Giuristi per la Sanità); Massimo Pifani (avvocato, CNGS – Coordinamento Nazionale Giuristi per la Sanità), Riccardo Luzi (avvocato, Federazione Rinascimento Italia), Paolo Svegli (portavoce Liser – Libera Scelta Emilia Romagna, Movimento 3V); Elisabetta Saviotti (psicologa, presidente Comitato Tecnologie Sostenibili Stop 5G Romagna, portavoce Romagna per la Scuola); Carlo Boffa (presidente associazione Salute Attiva San Marino); Matteo Angelini (portavoce E Pur Si Muove – Coordinamento Genitori per la Libertà di Scelta Rimini e Provincia); Loris Falconi (filosofo, presidente associazione Dispaccio Filosofico).

Inoltre avremo il piacere di ascoltare un contributo audio esclusivo di Mauro Scardovelli (giurista, psicoterapeuta e formatore, fondatore UniAleph).

Ricordiamo che, come Fronte Unito Inter-Associativo, noi di “Romagna per la Costituzione” raccogliamo le adesioni di: “Dispaccio Filosofico (Associazione Culturale di Rimini), “E Pur Si Muove” (Coordinamento di Genitori per la Libertà di Scelta, Rimini e Provincia), “Salute Attiva” (San Marino), “Liser” (Libera Scelta Emilia-Romagna), “Comitato Tecnologie Sostenibili Stop 5G Romagna”, “Romagna per la Scuola”, “Comilva” (Coordinamento del Movimento Italiano per la libertà di Vaccinazione), “CNGS” (Coordinamento Nazionale Giuristi per la Sanità), “Federazione Rinascimento Italia”, “Movimento 3V”, “R2020”, “Vox Italia”.

I NOSTRI OBIETTIVI

Il nostro primo obiettivo è quello di costruire cellule e reti coese di cittadini informati, liberi e pensanti, che possano sinergicamente e fruttuosamente difendersi da tutta una serie di leggi, dpcm, normative e linee guida sempre più coartanti, al di fuori di qualsiasi serio dibattito pubblico, così come al di là di qualsiasi principio democratico e costituzionale (vedasi esautoramento progressivo del parlamento a favore di fantomatici “comitati tecnico-scientifici” non eletti da nessuno, dall’agenda pericolosamente trans-umana).

Per fare questo abbiamo coinvolto e tuttora stiamo coinvolgendo varie figure professionali di indiscutibile autorevolezza – in primis medici, avvocati, giornalisti, pensatori e intellettuali vari – che possano contribuire con il loro lavoro e la loro esperienza a resistere come cittadini e soprattutto come esseri umani capaci di auto-determinarsi e di scegliere consapevolmente. Al di là dei vari professionisti, con le loro competenze nei loro rispettivi ambiti, la cosa più importante in assoluto resta comunque la partecipazione di sempre più persone dotate di coscienza critica, che vogliano unirsi per lottare attivamente, rivendicando con forza l’altissimo valore della nostra amata e gloriosa COSTITUZIONE ITALIANA.

Ecco perché invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa al primo grande evento che abbiamo deciso di organizzare come “Romagna per la Costituzione”: una grande Manifestazione di Piazza che avrà luogo SABATO 24 OTTOBRE, a partire dalle ore 14.30, presso “Piazza Cavour” a RIMINI.

Vi aspettiamo numerosi!!!

In alto i cuori e avanti tutta!!!

