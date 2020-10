Renzi diventa editore, vuole comprare “Il Foglio”

Matteo Renzi editore. Sarebbe questa l’ultima idea dell’ex premier. Il leader di Italia Viva – si legge sulla Verità – starebbe valutando l’ipotesi di metter su una cordata, con l’obiettivo di comprare “Il Foglio”, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. In ambienti fiorentini hanno cominciato a circolare strane voci, secondo cui l’ex premier vorrebbe rilevare la proprietà del Foglio, che dal 2016 è nelle mani di Valter Mainetti.

L’idea coinvolgerebbe l’ex senatore di Forza Italia Vittorio Pessina, con cui Renzi avrebbe agganciato già i primi contatti, che con le sue società si occupa proprio di progetti editoriali. Non risulta, però, – prosegue la Verità – che Mainetti sia al corrente della manovra di Renzi, ma l’ipotesi che voglia cedere le sue quote non è così peregrina. Vista anche la strigliata pubblica, fatta al direttore Cerasa nel 2018, non condividendo i continui attacchi al primo governo Conte. affaritaliani.it

