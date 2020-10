Cosimo Massaro, scrittore ed esperto di sistemi monetari, spiega come la transizione in atto sia stata pianificata da una oligarchia di milionari che si ritrova periodicamente a Davos, in Svizzera.

“L’obiettivo delle élite è quello di scavare un solco sempre più profondo fra il popolo e le classi dirigenti, aumentando le disuguaglianze sociali e togliendo spazi di democrazia partecipata. Quella in corso, in fin dei conti, è una guerra di natura spirituale” (vox Italia tv)

