Puglia: 30 euro in cambio del voto alle regionali, 4 denunciati

Quattro persone sono state denunciate dalla polizia a Foggia per reati in materia elettorale e attività di indagine sono ancora in corso per vagliare la posizione di altre persone. Dopo i servizi di vigilanza e osservazione da parte della Digos e della polizia postale alle elezioni regionali e referendarie del 20 e del 21 settembre, presso un esercizio commerciale è stata accertata un’illecita erogazione di denaro a fronte della prova dell’avvenuto voto a favore di un candidato foggiano al Consiglio regionale pugliese. La somma variava dai 30 ai 50 euro e veniva corrisposta dopo aver visionato le foto scattate nei seggi elettorali alla preferenza espressa sulla scheda, insieme a un documento d’identità.

Sono stati sequestrati dispositivi cellulari e documenti, compreso un elenco utilizzato come registro per annotare le somme già corrisposte a coloro che avevano espresso la propria preferenza al candidato ed esibito la prova fotografica. Altro materiale viene verificato per riscontrare eventuali ed ulteriori fattispecie illecite. adnkronos

