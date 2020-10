Migranti, 43 sbarcano nella Locride su barca a vela

Ennesimo arrivo di migranti lungo le coste della Locride. Si tratta del sesto sbarco negli ultimi otto giorni.

La scorsa notte, poco dopo le 3, a giungere nel porto di Roccella sono stati 43 migranti di nazionalità afgana, siriana ed egiziana. Tra loro pure una donna e un disabile siriano seduto su una sedia a rotelle.

I migranti, tutti già sottoposti al tampone subito dopo l’arrivo, viaggiavano a bordo di una barca a vela che é stata intercettata a diverse miglia di distanza dalla costa dalla Guardia Costiera.

In attesa di essere trasferiti in sedi adeguate, al momento tutti i migranti sono stati sistemati in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella e gestita dalla locale sezione della Protezione Civile. (ANSA – foto Ansa).

