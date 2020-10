Pelosi evoca rimozione di Trump per le sue condizioni di salute

WASHINGTON, 8 OTT – La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui un presidente non sia più in grado di esercitare i suoi poteri e svolgere il suo incarico.

“Venite qui domani – ha detto nel corso del briefing giornaliero – perché parleremo del 25mo emendamento. Dobbiamo sapere quali sono le condizioni reali del presidente, quando ha avuto l’ultimo test negativo”, ha incalzato la speaker. (ANSA).

