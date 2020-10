Biden: “Se sarò presidente il test Covid-19 sarà gratis”

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha promesso, se sarà eletto presidente, che “non perderà tempo a mettere sotto controllo questo virus”, annunciando una serie di provvedimenti che intende adottare contro il Covid-19.

A partire, si legge in un tweet, dal garantire l’accesso “a test affidabili, regolari e gratuiti” e dall’accelerazione allo “sviluppo di trattamenti e vaccini”. Biden ha anche sottolineato che stabilirà delle direttive sull’utilizzo delle mascherine a livello nazionale.

Il secondo dibattito presidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donald Trump risultasse ancora positivo al Coronavirus. Ad affermarlo è stato il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden chiarendo però che baserà ogni sua decisione in merito sulle raccomandazioni degli esperti.

“Bene, credo che se avesse ancora il Covid, non dovremmo avere un dibattito”, ha dichiarato, parlando con i giornalisti nel Maryland. “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide. Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”. “Così io mi atterrò alle linee guida della Cleveland Clinic, e a ciò che diranno i medici sulla cosa giusta da fare, se e quando si paleserà per un dibattito”. adnkronos

Trump è rientrato ieri alla Casa Bianca. Poco dopo, sul suo account Twitter un video di 90 secondi in cui ha lanciato un nuovo messaggio agli americani: “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si puo’ combattere. Dobbiamo riaprire la nostra economia”.

Condividi