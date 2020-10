Covid, video della Lorenzin: “una bestiaccia di virus”

L’ex ministra della Salute e deputata Pd Beatrice Lorenzin ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. “Comincio le cure, grazie all’aiuto di medici e infermieri” ha scritto, pubblicando un video in cui parla delle sue condizioni sui social.

“Ho un po’ di febbre e mal di gola ma la situazione è tranquilla. E’ proprio una bestiaccia di virus se io che sono particolarmente attenta sono stata contagiata. Essere contagiati e più facile di quanto pensiamo. Voglio mandare un abbraccio a tutte le altre persone che sono nelle mie condizioni, io ho figli e il marito negativi, il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento e la quarantena non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione”. ASKANEWS

Condividi