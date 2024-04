Lorenzin: “solidarietà a Speranza aggredito dai ‘no vax'”

Beatrice Lorenzin su X: “Esprimo solidarietà e vicinanza a Roberto Speranza aggredito verbalmente ieri ad Ostia da gruppo #novax durante la presentazione del suo libro. La strada per la difesa della scienza e del metodo scientifico rimane di costante attualità in Italia.”

In realtà Speranza non è stato ‘aggredito’ ed i contestatori non erano “no vax”, ma persone VACCINATE e gravemente danneggiate dal “vaccino” che si sono presentate con i parenti perchè abbandonate.