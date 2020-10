Ballottaggi, Zingaretti: belle notizie, grande giornata!

I ballottaggi portano “belle notizie” per la coalizione di governo, è “una grande giornata”. Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Ora non essere pigri, guai a essere pigri”.Parlando in conferenza stampa il leader Pd afferma: “Dai ballottaggi belle notizie, una grande giornata. L’alleanza delle forse di governo vince anche dove perdevamo da anni. Penso a Chieti, dove come centrosinistra penso si sia vinto solo una volta e solo perché gli avversari erano divisi. Altra giornata positiva”

.”Ora – aggiunge – abbiamo il dovere di unirci ancora di più intorno a un grande progetto per l’Italia”. Le forse di governo “quando si uniscono sono maggioranza, un dato molto importanza che spazza via il chiacchiericcio su alleanza strategica o no”. (askanews)

Condividi