Positivi al Covid, Trump e Melania in quarantena

“Questa notte Melania ed io siamo risultati positivi al test del Covid 19”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato notizia su Twitter dei risultati del tampone eseguito dopo che la consigliera Hope Hicks è risultata positiva al coronavirus. “Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!”, ha aggiunto il presidente. La notizia del contagio di Trump arriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre.

“Il presidente e la first lady al momento stanno entrambi bene e intendono rimanere alla Casa Bianca durante la convalescenza”. E’ quanto si legge nella dichiarazione del “medico del presidente” diffusa dalla Casa Bianca che conferma che Donald e Melania Trump sono risultati positivi al test del Covid.

“Vi assicuro che mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo”, afferma il medico personale del presidente, il comandante della Us Navy Sean Conley.

Nel memorandum diffuso dalla Casa Bianca, il medico assicura inoltre che “io e il personale medico della Casa Bianca rimarremo in costante vigilanza”. E ringrazia per “il supporto fornito dai più grandi professionisti ed istituzioni sanitarie del Paese”. adnkronos

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

