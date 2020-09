E’ il settembre più freddo degli ultimi 50 anni

Freddo e piogge stanno caratterizzando questa scorcio finale di settembre: nella domenica appena trascorsa sono stati oltre mille gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta italia, impegnati in soccorsi per la rimozione di alberi pericolanti, tetti divelti dal vento, prosciugamenti e per la messa in sicurezza di strutture danneggiate dal maltempo: Toscana e Campania le regioni più colpite.

Secondo IlMeteo.it sotto il profilo termico era da 50 anni che le temperature minime non scendevano così in basso. «Milano e Torino, per esempio, domenica 27 settembre hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte — scrivono i meteorologi del sito di previsioni — ma i valori sono risultati molto bassi anche sul resto del Nord e in Toscana, con minime al di sotto dei 10°C».(corriere)

