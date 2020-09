Migranti, Cei (vescovi): Ong hanno un ruolo importante

Le organizzazioni non governative (ong) “hanno un ruolo importante”: lo ha detto il segretario della Conferenza episcopale italiana, mons. Stefano Russo, a commento delle prime indiscrezioni relative alla revisione dei cosiddetti “decreti sicurezza” sull’immigrazione dopo le recenti elezioni regionali. “Anche le ong hanno un ruolo importante nel momento in cui partecipano all’interno di un progetto”, ha detto Russo in occasione di una conferenza stampa che ha concluso il consiglio episcopale permanente (21-23 settembre).

“Non si possono lasciare sole coloro che sono disponibili ad assicurare una accoglienza responsabile. Alcune deviazioni legate ad interessi che ci possono essere state e ci sono possono essere attenzionate e risolte se ci si prende cura (della questione) in modo convidiso non lasciando soli i paesi di approdo geografico”. (askanews)

Boldrini confessa: le Ong sono il braccio operativo dell’ONU

Condividi