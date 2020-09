“A me interessa dove sarà l`Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, non concorro ad altri incarichi”. A chiarirlo è il premier, Giuseppe Conte, negando di avere il Quirinale tra i propri obiettivi politici.

E sottolinea che “se riusciremo a rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto”.

