Suarez, una truffa la cittadinanza italiana: test e punteggi concordati

Clamoroso colpo di scena sull’esame sostenuto a Perugia da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza ha effettuato un blitz all’università, riscontrando alcune irregolarità nel test effettuato dall’attaccante del Barcellona. Nel dettaglio, il via libera alla cittadinanza della punta sarebbe stato ottenuto con una truffa. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso infatti che gli argomenti della prova d’italiano di Suarez erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento dell’esame.

Per il futuro “italiano” di Suarez, dunque, si complicano i piani. Al momento non è ancora chiaro come la situazione si evolverà dopo gli ultimi sviluppi e le verifiche della Gdf, ma di sicuro la questione avrà ulteriori strascichi per l’attaccante blaugrana. Documenti alla mano, infatti, il giocatore e l’università di Perugia saranno chiamati a rispondere dell’accaduto, spiegando nel dettaglio come sono andare le cose. Una situazione da maneggiare con grande cautela. Nell’ambito del blitz, infatti, sono state notificate informazioni di garanzia per rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. Secondo indiscrezioni, nell’inchiesta sarebbero indagati i vertici di palazzo Gallenga. (sportmediaset.mediaset.it)

“Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”. E’ una delle intercettazioni contenute nel decreto di sequestro probatorio emesso dalla procura di Perugia in relazione alle presunte irregolarità nell’esame di italiano per la cittadinanza del calciatore Luis Suárez.

“Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…” emerge dall’intercettazione. E, ancora: “L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell’esame”, “mi dici tu quale voto ci do e via”. (adnkronos)

IL COMUNICATO DELLA PROCURA

Durante le indagini delegate fin dal febbraio 2020 al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, per fatti diversi e maturati nel contesto dell’Università per Stranieri, sono emerse irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolt ail 17 settembre scorso dal calciatore uruguayano Luis Alberto SUAREZ DIAZ, necessaria per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Dalle attività investigativeè risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte da docenti dell’ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana.

Nella giornata odierna, i militari della Guardia di Fiannza stanno procedendo ad acquisizioni documentali presso gli uffici dell’Università, finalizzate al riscontro delle condotte sopra descritte, nonché alla notifica di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed altro.

