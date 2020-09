Oms: Ok test su medicine tradizionali africane per cura Covid

L’Oms ha dato il via libera a un protocollo per testare l’efficacia di prodotti africani basati su erbe medicinali nel trattamento del coronavirus e di altre epidemie. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la possibilità di utilizzare la medicina tradizionale per combattere la malattia, e l’approvazione dell’Oms incoraggia la sperimentazione con criteri simili a quelli per i vaccini e i farmaci messi a punto in laboratori in Asia, Europa e America. tgcom24.mediaset.it

“Questa pandemia finirà. Ma non sarà l’ultima – ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. – Abbiamo la responsabilità condivisa, nei confronti dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, di lasciare loro un mondo meglio preparato per la prossima pandemia”.

Il monitoring board chiede dunque che vengano intraprese 5 azioni urgenti per portare ordine nella catastrofe e nel caos che attualmente il mondo si trova ad affrontare: leadership responsabile; cittadinanza impegnata; sistemi forti e agili per la sicurezza sanitaria; investimenti sostenuti; una solida governance globale della preparazione alle pandemie.

