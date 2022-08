Panzironi: “Bassetti ministro della salute? Dalla padella, nella brace”

“Dalla padella sgangherata e incapace di Roberto Speranza, che ha cucinato a fuoco lento gli sventurati cittadini italiani facendo più danni di Attilla nel momento di massimo fulgore…alla brace di Matteo Bassetti, virostar in crisi di astinenza da talk show. E’ questo il crudele destino che ci attende?”.

Parte da questa domanda, Adriano Panzironi, il presidente di “Rivoluzione Sanitaria”, la neonata formazione politica a cui ha dato vita il noto fondatore dello stile di vita “Life 120” e che prenderà parte alle elezioni del 25 settembre. Con un programma tutto incentrato sulla prevenzione e la restituzione del “diritto alla salute” degli italiani.

Il simbolo eloquente del nuovo partito guidato da Panzironi è una ghigliottina: come a dire, dopo lo sfascismo della partitocrazia, che si è divorata e spartita la sanità e ha fatto strame dell’articolo 32 della Costituzione, non ci possono essere mezze misure: “In ogni rivoluzione seria, per arrivare al vero cambiamento, devono cadere le teste. Ovviamente, di chi si oppone al cambiamento per opportunismo, carrierismo, convenienze personali, interessi di parte”, avverte Panzironi.

E pertanto, la bizzarra auto-candidatura dell’infettivologo genovese, continua Adriano Panzironi “conferma che è questo adesso il grave pericolo che corriamo tutti: finire nelle mani di chi, nel tempo della pandemia, per guadagnarsi un titolo di giornale o una comparsata tv, ha detto tutto ed il contrario di tutto. Con una assoluta mancanza di coerenza, una strage di logica e un totale disprezzo dei cittadini ad essere infornati correttamente su quel che accadeva”.

Ragion per cui, la “ghigliottina”, conclude il presidente di “Rivoluzione Sanitaria”, “senza attenuanti, non può certo risparmiare Bassetti, tra i responsabili delle immani sofferenze, fisiche, morali ed economiche patite in questi anni dai cittadini italiani”.

