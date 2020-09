Indonesia: chi non indossa la mascherina finisce in una bara

Visto l’alto numeri di contagi da coronavirus in Indonesia una punizione esemplare attende tutti coloro che non indossano la mascherina. Per far rispettare le norme anti Covid e incentivare comportamenti virtuosi, le autorità locali, hanno previsto, tra le varie sanzioni, anche l’allestimento di un finto funerale organizzato dalla polizia per le strade della città.

Nel video si vede un giovane sdraiato all’interno di una bara, mentre gli agenti lo rimproverano il ragazzo per la sua cattiva condotta: non indossava la mascherina, come da disposizioni.

fonte: YouTube

